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16:14, 11 апреля 2025Бывший СССР

В Белоруссии решили подготовиться к обороне

Муравейко: В Белоруссии в рамках развития системы обороны создают укрепрайоны
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии создают укрепрайоны в рамках развития системы обороны страны. Об этом заявил начальник Генерального штаба Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, сообщило Минобороны республики в Telegram.

«Такие укрепрайоны у нас созданы фактически во всех областях, и к их обороне, к их задействованию будут привлекаться все подразделения территориальных войск, которые будут развертываться по нашему плану», — сказал он.

По словам главы белорусского генштаба, создание укрепрайонов показывает, что Белоруссия готовится к обороне и не планирует на кого-либо нападать. Он также напомнил, что ранее через территорию республики проходили оборонительные линия Сталина и линия Молотова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что совместные действия РФ и Белоруссии обеспечивают укрепление оборонного потенциала и надежную безопасность Союзного государства. Российский лидер подчеркнул, что Москва и Минск последовательно отстаивают свои внешнеполитические интересы и сообща работают с зарубежными партнерами, чтобы создать более справедливый, многополярный миропорядок.

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