Путин рассказал об укреплении безопасности Союзного государства

Путин: Работа РФ и Белоруссии укрепляет безопасность Союзного государства

Президент России Владимир Путин заявил, что совместные действия РФ и Белоруссии обеспечивают укрепление оборонного потенциала и надежную безопасность Союзного государства. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

По его словам, в нынешней сложной международной обстановке совместная работа России и Белоруссии обеспечивает укрепление обороны Союзного государства. Он добавил, что страны последовательно отстаивают свои внешнеполитические интересы и сообща работают с зарубежными партнерами, чтобы создать более справедливый, многополярный миропорядок.

Ранее Путин распорядился провести заседание президиума Госсовета. Тема мероприятия — «О развитии инфраструктуры для жизни».

До этого Путин встретился в Кремле с прибывшим в Москву главой Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. По словам лидера боснийских сербов, он также планирует приехать в столицу России 9 мая на празднование 80-летия Победы.