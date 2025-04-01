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19:11, 1 апреля 2025Мир

Путин встретился с Додиком

Песков: Путин встретился в Кремле с Додиком
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с прибывшим в Москву главой Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Додик прибыл в Москву, несмотря на инициированный против него офисом Интерпола в Сараеве международный розыск. По словам лидера боснийских сербов, он также планирует приехать в столицу России 9 мая на празднование 80-летия Победы.

Ранее Интерпол выдал ордер на арест Додика и спикера парламента Республики Сербской Ненада Стевандича. Политиков разыскивают для судебного преследования за «посягательство на конституционный строй».

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