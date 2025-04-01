Путин встретился с Додиком

Песков: Путин встретился в Кремле с Додиком

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с прибывшим в Москву главой Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Додик прибыл в Москву, несмотря на инициированный против него офисом Интерпола в Сараеве международный розыск. По словам лидера боснийских сербов, он также планирует приехать в столицу России 9 мая на празднование 80-летия Победы.

Ранее Интерпол выдал ордер на арест Додика и спикера парламента Республики Сербской Ненада Стевандича. Политиков разыскивают для судебного преследования за «посягательство на конституционный строй».