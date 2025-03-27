Интерпол объявил Додика в розыск

Интерпол выдал ордер на арест президента Республики Сербской Додика

Интерпол выдал ордер на арест президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика и спикера ее парламента Ненада Стевандича. Об этом сообщала сербская газета «Политика».

Ордеры были направлены во все страны, которые входят в систему Интерпола. При этом на данный момент они не являются основанием для действий, поскольку пока не прошли контроль Генерального секретариата Интерпола.

Додика и Стевандича разыскивают для судебного преследования за «посягательство на конституционный строй».

Ранее прокуратура Боснии и Герцеговины постановила арестовать Додика и премьер-министра Республики Сербской Радована Вишковича. Если Додик не будет задержан, то прокуратура Боснии и Герцеговины отдаст указание любым формированиям на территории федерации начать поимку политика.