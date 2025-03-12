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11:37, 12 марта 2025Мир

Додика постановили арестовать

Прокуратура Боснии и Герцеговины постановила арестовать Додика
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Amel Emric / Reuters

Прокуратура Боснии и Герцеговины постановила арестовать президента входящей в состав федерации Республики Сербской Милорада Додика и премьер-министра энтитета Радована Вишковича. Об этом сообщает газета Focus.

«Прокуратура Боснии и Герцеговины выдала судебной полиции приказ задержать президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра образования Радована Вишковича и председателя Народной скупщины Республики Сербской Ненада Стевандича, это было подтверждено сегодня [12 марта]», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что если Додик не будет задержан, то прокуратура Боснии и Герцеговины отдаст указание любым формированиям на территории федерации начать поимку политика. Предполагается, что к этой задаче могут быть также подключена пограничная служба.

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