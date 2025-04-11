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13:23, 11 апреля 2025Мир

В Германии отреагировали на претензии к немецкой военной технике на Украине

Писториус: Я с удивлением воспринял сообщения о нашей военной технике
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил удивление сообщениями о серьезных недостатках немецкой военной техники, выявленных во время боевых действий на Украине. Об этом сообщает RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на слова министра в Брюсселе.

«Я с удивлением воспринял эти сообщения, потому что мы регулярно общаемся с нашими украинскими партнерами», — сказал политик.

По словам министра, ранее подобных жалоб не поступало, однако при возможности он намерен обсудить эту тему с украинскими коллегами.

Ранее появилась информация, что Германия планирует поставить Украине еще одну крупную партию оружия, несмотря на разговоры о возможном мире. В этом году Киеву будут переданы еще четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 наземных радиолокационных станций наблюдения.

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