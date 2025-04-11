В Германии отреагировали на претензии к немецкой военной технике на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил удивление сообщениями о серьезных недостатках немецкой военной техники, выявленных во время боевых действий на Украине. Об этом сообщает RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на слова министра в Брюсселе.
«Я с удивлением воспринял эти сообщения, потому что мы регулярно общаемся с нашими украинскими партнерами», — сказал политик.
По словам министра, ранее подобных жалоб не поступало, однако при возможности он намерен обсудить эту тему с украинскими коллегами.
Ранее появилась информация, что Германия планирует поставить Украине еще одну крупную партию оружия, несмотря на разговоры о возможном мире. В этом году Киеву будут переданы еще четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 наземных радиолокационных станций наблюдения.