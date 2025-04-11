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04:03, 11 апреля 2025Россия

В Госдуме предложили разрешить россиянам отказываться от таксиста-мигранта

Депутат Госдумы Даванков предложил внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил рассмотреть возможность внедрить в приложениях агрегаторов такси функцию, позволяющую пассажирам отказаться от поездки с водителем-мигрантом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения функции в приложениях агрегаторов такси, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом», — говорится в документе.

Автор считает, что инициатива повысит безопасность пассажиров и даст им больше контроля при выборе водителя, что, в свою очередь, должно помочь уменьшить количество нежелательных инцидентов.

Как утверждает Даванков, реализация этой инициативы окажет поддержку россиянам, работающим в такси, так как пассажиры будут склонны выбирать именно таких водителей. В соответствии с данными МВД, за январь 2025 года количество преступлений, совершенных иностранцами и нелегальными мигрантами, возросло на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в Москве таксист выставил счет матери участника специальной военной операции (СВО) на Украине на 19 тысяч рублей. Как рассказало полпредство Бурятии в столице, женщина пытается узнать информацию о бойце в различных ведомствах. С этой целью она, в частности, приехала в столицу, где ее сопровождал волонтер. На такси женщины планировали добраться из аэропорта Домодедово до гостиницы на проспекте Мира. По итогу поездки таксист выставил пассажиркам счет на 18 970 рублей.

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