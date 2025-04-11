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10:39, 11 апреля 2025Силовые структуры

В России осудили украинского боевика за террористический акт в Курской области

Суд приговорил боевика ВСУ к 16 годам за террористический акт в Курской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд приговорил 31-летнего украинского военного Виталия Мацегору к 16 годам колонии за террористический акт в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по статье 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ.

Как установил суд, вечером 25 сентября 2024 года Мацегора, вооруженный автоматом, гранатами Ф-1 и боеприпасами, нарушил границу России и вторгся в составе подразделения на территорию Суджанского района.

С целью дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления он совместно с другими боевиками участвовал в блокировании города Суджи, где удерживал оборудованные в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, запугивал мирных граждан, препятствовал их эвакуации. Через неделю после вторжения его задержали российские военные.

Суд приговорил Мацегору к 16 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что бойца ВСУ осудят за совершение террористического акта в Курской области.

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