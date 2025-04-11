В российской Арктике зима стала короче

РИА Новости: Зимний сезон в российской Арктике стал короче на 5-10 дней

Зимний сезон в российской Арктике стал заметно короче за последние 60 лет — к такому выводу пришли специалисты Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН после анализа метеоданных с 1958 по 2023 год. Исследование охватило 620 метеостанций, расположенных по всей территории российской Арктики, и позволило установить: зима наступает позже и заканчивается раньше, чем в прежде. Об этом сообщают РИА Новости.

Ученые проследили, как изменялись даты наступления и завершения зимнего периода, ориентируясь на показатели среднесуточной температуры воздуха и состояние снежного покрова. В результате выяснилось, что в прибрежных зонах арктических морей весна теперь приходит на 5–10 дней раньше, чем полвека назад. При этом на европейской части Арктики, за исключением Чукотки, зима задерживается: ее начало сместилось в среднем на 3–10 дней вперед.

Специалисты отмечают, что такие сдвиги могут быть связаны с глобальными климатическими процессами, включая потепление и изменение циркуляции атмосферы. Исследование стало частью работы по оценке долгосрочных изменений климата на высоких широтах и дает представление о том, как быстро трансформируются сезонные ритмы на фоне глобального потепления.