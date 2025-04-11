Военкор рассказал об уничтоженной в зоне СВО турецкой Kirpi

Военкор Дамбиев показал уничтоженный в зоне СВО турецкий Kirpi

Российские военные уничтожили в зоне СВО турецкий бронеавтомобиль Kirpi, сообщил в своем Telegram-канале военкор Чингис Дамбиев.

Он сопроводил публикацию видеозаписью. На ней видно состояние бронеавтомобиля, он оказался полностью разрушенным.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что турецкая компания BMC, которая выпускает бронеавтомобили семейства Kirpi, передала Украине 687 броневиков, из них 507 Kirpi в базовой версии и 180 усовершенствованных Kirpi-II.

В линейку бронеавтомобилей Kirpi входит несколько двухосных и трехосных машин. Kirpi-II с независимой подвеской всех колес обеспечивает защиту от пуль и подрывов на минах. В арсенал машины входит дистанционно управляемый боевой модуль.