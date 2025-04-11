Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:41, 11 апреля 2025Бывший СССР

Военкор рассказал об уничтоженной в зоне СВО турецкой Kirpi

Военкор Дамбиев показал уничтоженный в зоне СВО турецкий Kirpi
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские военные уничтожили в зоне СВО турецкий бронеавтомобиль Kirpi, сообщил в своем Telegram-канале военкор Чингис Дамбиев.

Он сопроводил публикацию видеозаписью. На ней видно состояние бронеавтомобиля, он оказался полностью разрушенным.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что турецкая компания BMC, которая выпускает бронеавтомобили семейства Kirpi, передала Украине 687 броневиков, из них 507 Kirpi в базовой версии и 180 усовершенствованных Kirpi-II.

В линейку бронеавтомобилей Kirpi входит несколько двухосных и трехосных машин. Kirpi-II с независимой подвеской всех колес обеспечивает защиту от пуль и подрывов на минах. В арсенал машины входит дистанционно управляемый боевой модуль.

    Обсудить
    Последние новости

    США призвали Россию освободить американского наемника. Его осудили за службу на стороне ВСУ

    Военкор рассказал об уничтоженной в зоне СВО турецкой Kirpi

    Туристка описала отдых на российском курорте богачей фразой «дорого, но того стоит»

    Смену власти назвали способом решить конфликт на Украине

    В Лондоне вынесут приговор бывшему губернатору Севастополя

    Трамп сделал признание об Илоне Маске

    В Европе задались вопросом об исходе противостояния с Россией

    Трамп назвал кадры падения вертолета в Гудзон ужасающими

    Пенсионер успел достать нож и отбился от утащившего его крокодила

    Сырского осудили за слова о масштабах мобилизации в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше