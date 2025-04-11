Военкор сообщил о попытке ТЦК мобилизовать мужчину с эпилепсией на Украине

Военкор Лисицын: Сотрудники ТЦК пытались мобилизовать мужчину с эпилепсией

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) попытались мобилизовать мужчину, страдающего эпилепсией. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Евгений Лисицын.

На опубликованных кадрах видно, что двое сотрудников ТЦК стоят около лавочки, на которой лежит мужчина. Предположительно, у него случился приступ эпилепсии. Голос за кадром спрашивает у них, жив ли мужчина, однако ответа на этот вопрос не последовало. Затем очевидцев попросили вызвать скорую помощь.

«На этот раз решили упаковать мужика с эпилепсией. Да-да, не ослышались — человек с хроническими приступами, для которого армия — это прямая дорога на кладбище. Но киевским ловцам пушечного мяса плевать. Главное — галочка в отчете», — написал Лисицын.

Это не первый случай, когда на Украине мобилизуют больных эпилепсией. Ранее Одесский ТЦК признал годным мужчину с таким диагнозом. Он скончался в первый день службы.