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01:20, 11 апреля 2025Силовые структуры

Военный суд рассмотрит дело экс-главы ФБК

Военный суд заочно рассмотрит дело экс-главы ФБК Волкова об экстремизме
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Дело экс-главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) поступило во 2-й Западный окружной военный суд. Его рассмотрят заочно, передает ТАСС.

«Теперь у председательствующего судьи на подготовку к процессу есть месяц», — говорится в материале.

Отмечается, что всего в суд передали более 200 томов уголовного дела. Волков обвиняется в создании экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, двух эпизодах вандализма по политическим мотивам, реабилитации нацизма организованной группой, распространении фейков об армии, а также в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан и финансировании экстремистской деятельности.

Дату первого заседания назначат, когда судья ознакомится со всеми материалами дела. Предположительно, это произойдет после майских праздников.

Ранее сообщалось, что отца Волкова задержали в Екатеринбурге. Его обвиняют в финансировании ФБК.

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