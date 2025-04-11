Военный суд рассмотрит дело экс-главы ФБК

Военный суд заочно рассмотрит дело экс-главы ФБК Волкова об экстремизме

Дело экс-главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) поступило во 2-й Западный окружной военный суд. Его рассмотрят заочно, передает ТАСС.

«Теперь у председательствующего судьи на подготовку к процессу есть месяц», — говорится в материале.

Отмечается, что всего в суд передали более 200 томов уголовного дела. Волков обвиняется в создании экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, двух эпизодах вандализма по политическим мотивам, реабилитации нацизма организованной группой, распространении фейков об армии, а также в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан и финансировании экстремистской деятельности.

Дату первого заседания назначат, когда судья ознакомится со всеми материалами дела. Предположительно, это произойдет после майских праздников.

Ранее сообщалось, что отца Волкова задержали в Екатеринбурге. Его обвиняют в финансировании ФБК.

