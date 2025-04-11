Врач привела веские аргументы в пользу чашки кофе по утрам

Гастроэнтеролог Титова: Кофе замедляет старение и способствует похудению

Согласно результатам недавних исследований, кофе замедляет старение организма и способствует похудению, заявила гастроэнтеролог и нутрициолог Екатерина Титова. Веские и научно доказанные аргументы в пользу чашки бодрящего напитка по утрам она привела в беседе с aif.ru.

Врач рассказала, что в ходе исследования было установлено, что в кишечнике обитают бактерии, способные расщеплять кофеин на хлорогеновую кислоту и на производные витаминов B и PP. Эти метаболиты всасываются в кровь любителей кофе и оказывают комплексное положительное влияние на организм.

Так, по словам Титовой, хлорогеновая кислота оказывает противовоспалительный эффект, усиливает тонус мышц и улучшает когнитивные функции. Производные же витамина РР, в частности, никотиновая кислота, участвуют в процессе расщепления белков, жиров и углеводов и тем самым оказывают омолаживающее действие на организм в целом, а также способствуют похудению и снижают уровень холестерина в крови, объяснила врач.

Кроме того, в сорте кофе «Арабика» содержится много фруктовых кислот, обладающих антивозрастным эффектом, добавила она.

Ранее диетолог Елена Хохлова составила рабочий план похудения к лету. По ее словам, для этого необходимо следить за питанием и заниматься физическими упражнениями.