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16:40, 11 апреля 2025Забота о себе

Врач привела веские аргументы в пользу чашки кофе по утрам

Гастроэнтеролог Титова: Кофе замедляет старение и способствует похудению
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Согласно результатам недавних исследований, кофе замедляет старение организма и способствует похудению, заявила гастроэнтеролог и нутрициолог Екатерина Титова. Веские и научно доказанные аргументы в пользу чашки бодрящего напитка по утрам она привела в беседе с aif.ru.

Врач рассказала, что в ходе исследования было установлено, что в кишечнике обитают бактерии, способные расщеплять кофеин на хлорогеновую кислоту и на производные витаминов B и PP. Эти метаболиты всасываются в кровь любителей кофе и оказывают комплексное положительное влияние на организм.

Так, по словам Титовой, хлорогеновая кислота оказывает противовоспалительный эффект, усиливает тонус мышц и улучшает когнитивные функции. Производные же витамина РР, в частности, никотиновая кислота, участвуют в процессе расщепления белков, жиров и углеводов и тем самым оказывают омолаживающее действие на организм в целом, а также способствуют похудению и снижают уровень холестерина в крови, объяснила врач.

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Кроме того, в сорте кофе «Арабика» содержится много фруктовых кислот, обладающих антивозрастным эффектом, добавила она.

Ранее диетолог Елена Хохлова составила рабочий план похудения к лету. По ее словам, для этого необходимо следить за питанием и заниматься физическими упражнениями.

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