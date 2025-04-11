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15:24, 11 апреля 2025Забота о себе

Врач рассказал о новой российской вакцине для аллергиков

Врач Болибок: Новая российская вакцина сможет лечить перекрестные аллергии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о новой российской вакцине для аллергиков, разработанной учеными Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В беседе с 360.ru специалист заявил, что она сможет лечить перекрестные аллергии — как на пыльцу, так и на продукты.

«Аллергия на пыльцу березы часто сочетается с аллергией на фрукты, чаще всего на яблоки и другие косточковые фрукты. Наши институты иммунологии ФМБА сделали комбинированную вакцину, которая лечит так называемые перекрестные аллергии», — пояснил Болибок, указав, что этот препарат также способен повышать иммунитет и вызывать более сильный ответ на содержащийся в ней аллерген.

По его словам, новая вакцина будет в форме инъекций. Ее отличие от уже существующих препаратов в том, что пациенты смогут делать в два-три раза меньше уколов.

Ранее сообщалось, что российские ученые изобрели первую отечественную вакцину от вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки у женщин и другие онкологические заболевания.

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