Высоту сугробов в Москве оценили

Синоптик Леус: Высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 2-5 сантиметров

Сугробы в Москве продолжают таять — за сутки высота снежного покрова в столице уменьшилась на 2-5 сантиметров. Такими оценками поделился специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Сейчас высота снега на улицах города достигает 8 сантиметров — это на 5 сантиметров больше климатической нормы для 11 апреля, но уже в два раза ниже, чем максимум уходящей холодной волны, отметил синоптик.

Леус добавил, что в Московской области снег тоже активно тает. Южные районы Подмосковья уже полностью избавились от сугробов. Самый высокий покров остался в Павловском Посаде и Клину — там он достигает 19 сантиметров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег в Москве растает к Пасхе, 20 апреля. Синоптик уточнил, что сугробы начнут сходить постепенно с 14 апреля, когда произойдет рост дневных и ночных температур.