Зеленский посетил родной город и обратился к союзникам с просьбой

Зеленский из Кривого Рога попросил союзников передать Киеву десять ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский посетил свой родной город Кривой Рог в Днепропетровской области и попросил союзников передать Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня я обращаюсь к вам из Кривого Рога. (...) Призвал участников заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", которое проходит сегодня, сосредоточить внимание прежде всего на ПВО для Украины. Нам действительно это нужно», — написал он.

Украинский лидер подчеркнул, что у союзников Киева есть десять систем Patriot. Он также заявил, что Украина нуждается в политических решениях со стороны партнеров.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин не может передать Украине дополнительную систему Patriot. По его словам, Германия ждет поставок от Raytheon и сама получит системы противовоздушной обороны только в 2027 году.