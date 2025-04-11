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18:31, 11 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский посетил родной город и обратился к союзникам с просьбой

Зеленский из Кривого Рога попросил союзников передать Киеву десять ЗРК Patriot
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетил свой родной город Кривой Рог в Днепропетровской области и попросил союзников передать Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня я обращаюсь к вам из Кривого Рога. (...) Призвал участников заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", которое проходит сегодня, сосредоточить внимание прежде всего на ПВО для Украины. Нам действительно это нужно», — написал он.

Украинский лидер подчеркнул, что у союзников Киева есть десять систем Patriot. Он также заявил, что Украина нуждается в политических решениях со стороны партнеров.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин не может передать Украине дополнительную систему Patriot. По его словам, Германия ждет поставок от Raytheon и сама получит системы противовоздушной обороны только в 2027 году.

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