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16:07, 11 апреля 2025Мир

Германия признала невозможность предоставить Украине дополнительный Patriot

Минобороны ФРГ признало, что не может передать Украине дополнительный Patriot
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия не может передать Украине дополнительную систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом рассказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует Reuters.

«В данный момент мы не можем предоставить больше, потому что ждем поставок от Raytheon в ближайшие годы, они будут только в 2027 [году]», — признал министр.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев добьется передачи большего количества систем ПВО во время встречи контактной группы по помощи Украина в формате «Рамштайн».

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