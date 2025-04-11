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11:47, 11 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл приоритет для Киева во время «Рамштайна»

Зеленский: Во время «Рамштайна» Украина добьется большего количества ПВО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Во время встречи контактной группы по помощи Украина в формате «Рамштайн» Украина добьется передачи большего количества систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Наш приоритет – ПВО, и очень важно, чтобы партнеры нас услышали», — написал Украинский лидер, добавив, что Вооруженные силы Украины «научились сбивать уж очень много ракет».

Зеленский отметил, что Киеву нужно лишь покрыть дефицит систем ПВО. По его словам, этому может поспособствовать поставка комплексы Patriot. Президент Украины заявил, что они сейчас «просто стоят на хранении» у партнеров.

Ранее Владимир Зеленский назвал специального представителя президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева «сепаром, родившимся на Украине». Таким образом он прокомментировал предположения о том, что российский чиновник желает добиться разморозки российских активов.

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