Актеру Белоголовцеву потребовалась помощь врачей после инсульта

Актер Белоголовцев обратился к врачам после перенесенного инсульта

Актер Сергей Белоголовцев обратился к врачам после инсульта. Об этом сообщает Shot.

По информации издания, 61-летний артист в последнее время жаловался на одышку и общую слабость на фоне перенесенного ишемического инсульта. Он обратился в одну из московских клиник для прохождения реабилитации.

Семья Белоголовцева сообщила, что он отлично держится и чувствует себя прекрасно.

Ранее сообщалось, что актер и шоумен отменил участие во всех ближайших спектаклях. По данным источника, после перенесенного инсульта артист оказался в инвалидной коляске.