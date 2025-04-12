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11:37, 12 апреля 2025Культура

Актеру Белоголовцеву потребовалась помощь врачей после инсульта

Актер Белоголовцев обратился к врачам после перенесенного инсульта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Актер Сергей Белоголовцев обратился к врачам после инсульта. Об этом сообщает Shot.

По информации издания, 61-летний артист в последнее время жаловался на одышку и общую слабость на фоне перенесенного ишемического инсульта. Он обратился в одну из московских клиник для прохождения реабилитации.

Семья Белоголовцева сообщила, что он отлично держится и чувствует себя прекрасно.

Ранее сообщалось, что актер и шоумен отменил участие во всех ближайших спектаклях. По данным источника, после перенесенного инсульта артист оказался в инвалидной коляске.

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