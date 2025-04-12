Часть группы освобожденных в Тунисе россиян вернулась на родину

РИА Новости: Самолет с освобожденными россиянами приземлился в Шереметьево

Самолет с россиянами, которые были освобождены в Тунисе после снятия подозрений в причастности к терроризму, благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости.

Воздушное судно совершило посадку в России в субботу, 12 апреля. Задержанные в Тунисе 11 россиян находились в пяти пенитенциарных учреждениях ближневосточной страны. Целью их поездки было посещение поселения Хайдра, где расположены различные античные памятники.

В ноябре 2024 года группа россиян перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что они были задержаны местными властями по подозрению в терроризме. При этом официальных обвинений в их адрес предъявлено не было. Решение суда было принято после расследования, которое доказало их непричастность.

Родственники и близкие задержанных при помощи петиции пытались убедить власти Туниса отпустить задержанных на свободу. В пятницу, 11 апреля, представители дипломатической миссии РФ в ближневосточной стране подтвердили освобождение российских граждан. В посольстве РФ уточнили, что туристы в скором времени покинут Тунис и вернутся на родину.

Ранее власти России и США провели очередной обмен заключенными. Процедура состоялась 10 апреля в столице ОАЭ Абу-Даби. Российская сторона выдала Соединенным Штатам Ксению Карелину, имеющую гражданства обеих стран. В обратном направлении отправился самолет, на борту которого находился гражданин РФ и ФРГ Артур Петров, обвиненный в контрабанде.