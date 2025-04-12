Делавард: ситуация была бы лучше при согласии Украины на условия РФ в 2022-м

Ситуация для Украины была бы намного лучше, если бы она согласилась на условия России в феврале 2022 года. Об упущенной возможности заявил генерал французской армии Доминик Делавард, его слова приводит издание Stratpol.

По мнению эксперта, Москва не заключит мир, пока не будут достигнуты ее стратегические цели, а ее интересы не будут защищены в долгосрочной перспективе.

«Украина дорого заплатит за мир», — посчитал он.

По мнению Делаварда, «афера» Киева окончится в ближайшие месяцы, так как ни одна европейская регулярная армия не войдет на территорию Украины с униформой и флагами. Евросоюзу не хватает ресурсов и сплоченности, чтобы оказывать военное давление, а европейская молодежь не станет принимать участия в бою ради олигархов.

«Все заявления о войне с Россией — это "война слов". В последние годы во Франции ничего не было сделано для укрепления ее обороны. Потребуются десятилетия, чтобы повысить военную эффективность Европы», — уверен Делавард.

Также генерал отметил, что американский лидер Дональд Трамп сейчас находится не в позиции силы. Президент США не может диктовать свои условия российскому лидеру в одностороннем порядке. Путин, по словам французского генерала, это прекрасно понимает. Помимо украинского кризиса США сталкиваются с рядом других проблем: экономическими трудностями в стране и эскалацией ситуации на Ближнем Востоке из-за войны Израиля с радикальной палестинской группировкой ХАМАС.