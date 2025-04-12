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12:00, 12 апреля 2025Мир

Во Франции оценили соотношение сил Путина и Трампа в переговорах

Генерал Делавард: Трамп не находится в позиции силы в переговорах с Путиным
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: SPUTNIK / Reuters

Позиции президента США Дональда Трампа в переговорах по поводу прекращения боевых действий на Украине в настоящее время являются слабее, чем у его российского коллеги Владимира Путина. Об этом заявил генерал французской армии, кавалер ордена Почетного легиона Доминик Делавард, его слова приводит издание Stratpol.

Он подчеркнул, что Трамп сейчас не находится в позиции силы. Он не может диктовать свои условия российскому президенту в одностороннем порядке. Путин, по словам французского генерала, это прекрасно понимает. «Путин это хорошо понимает, он видит, что происходит в мире», — резюмировал Делавард.

По его мнению, Соединенные Штаты находятся «не в лучшем положении для ведения переговоров». Это обусловлено тем, что помимо украинского они сталкиваются с рядом других кризисов. Один из них является внутренним и носит экономический характер, а второй — эскалация на Ближнем Востоке из-за войны Израиля с радикальной палестинской группировкой ХАМАС. Военный отметил, что Вашингтону «дорого обходится вести эти войны».

Ранее политолог Сергей Маркелов заявил, что США и Россия не доверяют друг другу в ходе продолжающихся переговоров по Украине. Это, в частности, выражается в том, что обеим сторонам приходится тщательно согласовывать информацию, которую можно «слить» общественности. В то же время обе стороны, по его словам, понимают, что корнем преткновения является некорректное поведение властей Украины. Однако представители российской и американской делегаций предпочитают говорить об этом «со своими нюансами».

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