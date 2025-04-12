Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:47, 12 апреля 2025Экономика

Готовность России поставлять нефть Китаю описали словами «сколько потребуется»

Руденко: Россия будет поставлять Китаю столько нефти, сколько потребуется
Вячеслав Агапов

Фото: ArtPhoto_studio / freepik

Россия будет поставлять Китаю столько нефти, сколько потребуется. Такими словами описал готовность страны обеспечивать соседа энергоресурсами замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, его цитирует «Российская газета».

По словам чиновника, Китай действует в национальных интересах и закупает сырье за рубежом, если ему это необходимо.

«Если им потребуется закупка нефти, конечно, Китай это сделает. Мы готовы поставить нефти столько, сколько они смогут потребить», — пояснил он.

На фоне общего снижения мировых цен на нефть и фондовых рынков из-за тарифов, которые ввел американский президент Дональд Трамп, цены на российские экспортные сорта упали ниже заложенной в федеральный бюджет базовой стоимости на 2025 год (69,7 доллара за баррель). Они также опустились ниже цены отсечки, в рамках которой по бюджетному правилу нефтяные доходы бюджета перечисляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Стоимость основного экспортного сорта Urals доходила до 47,54 доллара за баррель, а премиальной марки ESPO (Eastern Siberia — Pacific Ocean, Восточная Сибирь — Тихий океан) опускалась до 53,19 доллара.

При этом в начале апреля 2025 года доля морских перевозок российской нефти западными танкерами выросла до 43 процентов от количества судов, которые уже загружены в портах на Балтике и в Черном море или забронированы в этом месяце. Тенденцию объяснили снижением цен на российское сырье. Страны «Большой семерки» (G7) запретили западным компаниям перевозить и страховать суда с нефтью РФ, если ее стоимость превышает 60 долларов за баррель. Однако в последнее время цены на российское сырье упали ниже этой отметки.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа суть переговоров США и России

    Голоса в голове приказали россиянину расправиться с женой после тюрьмы в ОАЭ

    Военный назвал последствия удара по заводу «Антонов» в Киеве для ВСУ

    Решение ФРГ не приглашать Россию на 80-летие Победы назвали оскорблением

    Минобороны заявило о пяти атаках ВСУ по энергообъектам России за сутки

    Стало известно о состоянии избитого в бане футболиста Мухина

    Более 300 украинских военных попали в котел в Сумской области

    Лукашенко высказался о вступлении Украины в ЕС

    В США раскрыли число воюющих на стороне России китайцев

    Солдаты ВСУ попались на продаже икон из монастыря Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше