Готовность России поставлять нефть Китаю описали словами «сколько потребуется»

Руденко: Россия будет поставлять Китаю столько нефти, сколько потребуется

Россия будет поставлять Китаю столько нефти, сколько потребуется. Такими словами описал готовность страны обеспечивать соседа энергоресурсами замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, его цитирует «Российская газета».

По словам чиновника, Китай действует в национальных интересах и закупает сырье за рубежом, если ему это необходимо.

«Если им потребуется закупка нефти, конечно, Китай это сделает. Мы готовы поставить нефти столько, сколько они смогут потребить», — пояснил он.

На фоне общего снижения мировых цен на нефть и фондовых рынков из-за тарифов, которые ввел американский президент Дональд Трамп, цены на российские экспортные сорта упали ниже заложенной в федеральный бюджет базовой стоимости на 2025 год (69,7 доллара за баррель). Они также опустились ниже цены отсечки, в рамках которой по бюджетному правилу нефтяные доходы бюджета перечисляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Стоимость основного экспортного сорта Urals доходила до 47,54 доллара за баррель, а премиальной марки ESPO (Eastern Siberia — Pacific Ocean, Восточная Сибирь — Тихий океан) опускалась до 53,19 доллара.

При этом в начале апреля 2025 года доля морских перевозок российской нефти западными танкерами выросла до 43 процентов от количества судов, которые уже загружены в портах на Балтике и в Черном море или забронированы в этом месяце. Тенденцию объяснили снижением цен на российское сырье. Страны «Большой семерки» (G7) запретили западным компаниям перевозить и страховать суда с нефтью РФ, если ее стоимость превышает 60 долларов за баррель. Однако в последнее время цены на российское сырье упали ниже этой отметки.