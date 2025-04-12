Каллас заявила о провале переговоров «коалиции желающих» по Украине

Telegraph: Каллас заявила о провале встречи коалиции желающих по Украине

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила о провале встречи «коалиции желающих» по Украине. Об этом сообщает издание The Telegraph.

«Нет. Переговоры все еще продолжаются», — ответила она на вопрос журналиста о результатах обсуждений по Украине.

Она подчеркнула, что страны, входящие в данную «коалицию», имеют разные мнения по вопросу урегулирования украинского конфликта, из-за чего переговоры пока не дали результатов.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что власти ЕС и лично Каллас не участвуют в планировании отправки войск на Украину. «Кая Каллас — отличный европейский лидер, однако ЕС не участвует в планировании в рамках "коалиции желающих"», — рассказал на брифинге глава оборонного ведомства.