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16:07, 12 апреля 2025Бывший СССР

Лавров рассказал о самом важном переживании России в конфликте на Украине

Лавров: Россия в конфликте с Украиной переживает за народ, а не за земли
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме рассказал о самом важном переживании России в урегулировании конфликта на Украине. Его цитирует Regnum.

Лавров подчеркнул, что Россия переживает за людей, предки которых столетиями жили на территориях, в советское время отошедших Украине, — людей, которые строили там города, подобные Одессе, дороги, заводы, фабрики и порты. «Что касается территорий, я хочу отметить очень важный момент, что для нас это все не про территории. Для нас это все про народ, который живет на этих землях», — заверил глава российского МИД.

При этом, продолжил Лавров, отношение украинских властей к территориальным реалиям не играет для России роли. Россия, добавил он, хочет на 100 процентов обеспечить, чтобы людей на их землях не лишали прав.

Ранее Лавров рассказал, что Турции передали список энергообъектов РФ, которые атаковала Украина во время моратория на удары. По словам Лаврова, информацию он передал министру иностранных дел Турции Хакану Фидану.

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