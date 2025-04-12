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15:32, 12 апреля 2025Бывший СССР

Турции передали список атак Украины на энергообъекты России во время моратория

Лавров: Главе турецкого МИД передали список украинских атак на энергообъекты РФ
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме рассказал, что Турции передали список атак Украины на энергообъекты РФ, осуществленных во время моратория на удары. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, он передал министру иностранных дел Турции Хакану Фидану то же, что американской стороне, ООН, ОБСЕ — список фактов, где задокументированы украинские атаки по российской энергоинфраструктуре за последние три недели. Лавров уточнил, что несмотря на мораторий на удары по энергоинфраструктуре, киевский режим почти каждый день наносил удары по энергообьектам РФ.

18 марта американский лидер Дональд Трамп в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин предложение поддержал. Президент Украины Владимир Зеленский также согласился с предложением.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки пять раз пытались ударить по объектам энергетики в России, несмотря на действующую договоренность о моратории на такие атаки.

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