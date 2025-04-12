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08:22, 12 апреля 2025Мир

Минобороны Британии предупредило о «критическом моменте» для Украины

Минобороны Великобритании: Для Украины наступил критический момент в конфликте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

В конфликте на Украине наступил критический момент. С таким утверждением выступил министр обороны Великобритании Джон Хили, его цитирует The Independent.

«2025 год — критический год для войны в Украине, и это критический момент», — считает глава оборонного ведомства. По информации издания, в ходе заседания контактной группы по обороне Украины (UDCG) в Брюсселе он обратился к собравшимся с призывом усилить поддержку Киева.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о провале встречи «коалиции желающих» по Украине. Она призналась, что страны, входящие в данную «коалицию», имеют разные мнения по вопросу урегулирования украинского конфликта, из-за чего переговоры пока не дали результатов.

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