Минобороны Британии предупредило о «критическом моменте» для Украины

Минобороны Великобритании: Для Украины наступил критический момент в конфликте

В конфликте на Украине наступил критический момент. С таким утверждением выступил министр обороны Великобритании Джон Хили, его цитирует The Independent.

«2025 год — критический год для войны в Украине, и это критический момент», — считает глава оборонного ведомства. По информации издания, в ходе заседания контактной группы по обороне Украины (UDCG) в Брюсселе он обратился к собравшимся с призывом усилить поддержку Киева.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о провале встречи «коалиции желающих» по Украине. Она призналась, что страны, входящие в данную «коалицию», имеют разные мнения по вопросу урегулирования украинского конфликта, из-за чего переговоры пока не дали результатов.