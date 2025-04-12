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19:44, 12 апреля 2025Бывший СССР

Молдавского оппозиционера задержали после поездки в Москву

В Кишиневе задержали главу совета российских соотечественников Петровича
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал «Первый в Молдове» Новости

Главу Координационного совета российских соотечественников Молдавии, а также национального комитета «Победа» и поискового движения Алексея Петровича задержали в аэропорту Кишинева после поездки в Москву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пограничная полиция, по его словам, провела досмотр и не обнаружила ничего запрещенного. Молдавскому оппозиционеру также выдали бумагу о дополнительном досмотре личного багажа. «Больше никаких объяснений не было. Пограничники спросили о количестве денежных средств, проверили рюкзак и сумку и после этого отпустили», — сказал Петрович в беседе с журналистом «Первого в Молдове».

Известно, что Петрович публиковал в своем канале заметки об участии в международном форуме «Память Победителей» в Москве, посвященном подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что в Молдавии опасаются возможной реакции Москвы на высылку посла Российской Федерации Олега Озерова.

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