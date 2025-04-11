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13:57, 11 апреля 2025Бывший СССР

В Молдавии испугались возможной реакции Москвы на высылку посла

Глава МИД Молдавии Попшой призвал не высылать из страны посла России Озерова
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Олег Озеров

Олег Озеров. Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

В Молдавии опасаются возможной реакции Москвы на высылку посла Российской Федерации Олега Озерова. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел республики Михай Попшой в интервью телеканалу Jurnal.

«Мы всегда должны принимать осторожные и сдержанные меры в дипломатической области», — заявил Попшой.

Глава МИД республики объяснил, что такие действия Кишинева могли бы привести к эскалации напряженности между странами. Он допустил "несимметричный ответ" Москвы в отношении экономики и молдавской диаспоры в случае высылки Озерова.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров был вызван в МИД из-за обвинений со стороны спецслужб республики. Дипломат в свою очередь отверг выдвинутые Кишиневом обвинения.

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