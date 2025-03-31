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16:07, 31 марта 2025Бывший СССР

Посол России прибыл в МИД Молдавии

Посол России Озеров прибыл в МИД Молдавии из-за обвинений со стороны спецслужб
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Олег Озеров

Олег Озеров. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Посол России в Молдавии Олег Озеров прибыл в Министерство иностранных дел республики из-за обвинений со стороны спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

«Посол РФ Олег Озеров прибыл в МИД Молдавии в связи с обвинениями со стороны спецслужб», — говорится в сообщении.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что Москву беспокоит милитаризация и активное сближение Кишинева с НАТО. Он призвал власти страны прислушаться к словам президента России Владимира Путина о неприемлемости расширения альянса на восток.

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