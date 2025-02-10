Российский посол рассказал о беспокойстве Москвы из-за политики Молдавии

Посол России в Молдавии Озеров: Москву беспокоит сближение Кишинева с НАТО

Москву беспокоит милитаризация Молдавии и активное сближение Кишинева с НАТО. Об этом заявил посол РФ в республике Олег Озеров, передает РИА Новости.

«Судя по тому вектору, который выбрало нынешнее молдавское руководство, такое может произойти, и мы видим постоянное укрепление координации с блоком НАТО и со странами-членами блока НАТО в военной области. Мы видим кратное увеличение числа военных учений, которые происходят как на территории Молдавии, так и на территории прилегающих стран, той же Румынии», — рассказал дипломат.

Озеров также выразил мнение, что власти Молдавии должны прислушаться к словам президента России Владимира Путина о неприемлемости расширения НАТО на восток.

Посол России в Молдавии также высказался о пересмотре урегулирования кризиса в Приднестровье. По его словам, в настоящее время Москва не видит оснований для отказа от формата «5+2».