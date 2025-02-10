Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:45, 10 февраля 2025Бывший СССР

Российский посол рассказал о беспокойстве Москвы из-за политики Молдавии

Посол России в Молдавии Озеров: Москву беспокоит сближение Кишинева с НАТО
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Москву беспокоит милитаризация Молдавии и активное сближение Кишинева с НАТО. Об этом заявил посол РФ в республике Олег Озеров, передает РИА Новости.

«Судя по тому вектору, который выбрало нынешнее молдавское руководство, такое может произойти, и мы видим постоянное укрепление координации с блоком НАТО и со странами-членами блока НАТО в военной области. Мы видим кратное увеличение числа военных учений, которые происходят как на территории Молдавии, так и на территории прилегающих стран, той же Румынии», — рассказал дипломат.

Озеров также выразил мнение, что власти Молдавии должны прислушаться к словам президента России Владимира Путина о неприемлемости расширения НАТО на восток.

Посол России в Молдавии также высказался о пересмотре урегулирования кризиса в Приднестровье. По его словам, в настоящее время Москва не видит оснований для отказа от формата «5+2».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Оскорбительные заявления и угрозы». Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан. Он критиковал закрытие Русского дома в Баку

      В России захотели повысить штрафы за хамство чиновников

      Убыточный автопроизводитель стал совладельцем «Ауруса»

      Прокуратура передала в суд уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма

      ОБСЕ сравнили с тяжело больным

      Россиян предупредили о маскирующихся под DeepSeek мошеннических программах

      Диетолог раскрыла способ есть картошку и не толстеть

      У летевшего за границу российского бизнес-джета отказал прибор в небе

      Массовому выезду украинцев из Польши нашли объяснение

      Спортсменка показала видео с дня рождения и удивила зрителей возрастом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше