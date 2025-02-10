Посол Молдавии высказался о пересмотре урегулирования кризиса в Приднестровье

Посол Озеров: РФ не видит оснований для пересмотра урегулирования кризиса в ПМР

Москва не видит оснований для пересмотра формата «5+2» по вопросу урегулирования кризиса в Приднестровской молдавской республике (ПМР). Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров в интервью РИА Новости.

«На данный момент мы не видим оснований для пересмотра формата "5+2"», — заявил дипломат. По словам Озерова, сейчас не время рушить форматы из-за сложности перезапуска политического урегулирования кризиса.

Так он отреагировал на слова вице-премьера по реинтеграции Молдавии Олега Серебряна о необходимости переформатирования переговорного процесса «5+2» по конфликту в Приднестровье. Он включает себя решения этой проблемы при участии Кишинева и Тирасполя, а также посредников в лице России, Украины, ОБСЕ, ЕС и США. Участие последних в настоящий момент остается под вопросом.

Ранее в Молдавии спикер парламента республики Игорь Гросу заявил, что Непризнанное Приднестровье должно соблюдать принципы Европейского союза ради получения финансовой помощи от объединения. «Начиная со свободы слова и свободы передвижения — до освобождения заключенных», — заявил он.