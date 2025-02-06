В Молдавии выдвинули Приднестровью условие получения помощи ЕС

Спикер парламента Молдавии Гросу: ПМР должна соблюдать принципы ЕС ради помощи

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР) должна соблюдать принципы Европейского союза (ЕС) ради получения финансовой помощи от объединения. Об этом заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу, передает РИА Новости.

«Если хочешь получать помощь ЕС, где ценности и свободы — это основа всего, будь любезен, соблюдать эти принципы. Начиная со свободы слова и свободы передвижения — до освобождения заключенных», — высказался политик.

Гросу выдвинул ПМР условие получения помощи от ЕС в размере 60 миллионов евро для борьбы с энергокризисом. По его словам, Приднестровье должно соблюдать как политические, так и финансовые правила объединения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения в адрес России в кризисе в ПМР. По мнению дипломата, подобные высказывания свидетельствуют либо о непонимании ситуации, либо о желании исказить действительность.