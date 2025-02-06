Захарова прокомментировала обвинения в адрес России в кризисе в ПМР

Захарова: Обвинения в кризисе ПМР в адрес РФ говорят о непонимании реальности

Обвинения в энергетическом кризисе в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) в адрес России говорят о непонимании реальности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не знаю, кто может поверить в то, что Приднестровье осталось без энергоресурсов из-за позиции России, только те люди, которые считают, что британско-украинскому партнерству "тысячи лет"», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Захарова прокомментировала заявления о якобы вине России в отсутствии поставок газа в ПМР в течение января. По мнению дипломата, подобные высказывания свидетельствуют либо о непонимании ситуации, либо о желании исказить действительность.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан назвал условия помощи Приднестровью. По его словам, ПМР получит помощь при условии ввода рыночных тарифов.