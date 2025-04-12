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02:33, 12 апреля 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Сбербанк: Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников маркетплейсов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников маркетплейсов, чтобы получить доступ к их учетной записи на «Госуслугах». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сбербанк.

Злоумышленники информируют жертв о якобы возникших проблемах с заказом и просят назвать код из СМС, но на самом деле им поступает уведомление от «Госуслуг». Узнав код, мошенники могут получить доступ к аккаунту и подать заявку на оформление кредита, предупредили в банке.

Ранее сообщалось, что мошенники звонят россиянам от имени операторов сотовой связи и предлагают бесплатно ускорить интернет. Они убеждают их загрузить на телефон приложение, которое якобы улучшит качество связи. Если пользователь установит эту программу, то мошенники получат доступ к его банковским счетам.

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