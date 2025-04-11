Россиян предупредили о предлагающих ускорить интернет мошенниках

МВД России: Мошенники звонят от имени операторов и предлагают ускорить интернет

Мошенники звонят россиянам от имени операторов сотовой связи и предлагают бесплатно ускорить интернет. О популярной схеме обмана предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

«Продолжает использоваться схема, когда мошенники звонят гражданам от имени операторов сотовой связи или провайдеров, расспрашивают о качестве связи и предлагают бесплатно ее ускорить», — сообщили в ведомстве.

Злоумышленники убеждают россиян загрузить на телефон приложение, которое якобы улучшит качество связи. Если пользователь установит эту программу, то мошенники получат доступ к его банковским счетам, рассказали в МВД. Также аферисты могут попросить жертву включить демонстрацию экрана во время разговора, чтобы увидеть коды из СМС.

Ранее в МВД предупредили россиян о другой схеме обмана, которую придумали мошенники. Злоумышленники начали притворяться сотрудниками управляющей компании и сообщать о смене кода домофона в подъезде.