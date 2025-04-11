В МВД раскрыли новую схему мошенников с домофоном

МВД: Мошенники начали похищать деньги под предлогом замены кода домофона

Телефонные мошенники разработали схему обмана под предлогом замены кода домофона или его поломки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

В МВД рассказали, что злоумышленник звонит россиянину под видом сотрудника управляющей компании. Он сообщает о смене кода домофона в подъезде и просит продиктовать пароль, который придет в сообщении. После передачи шифра диалог завершается.

«Но спустя некоторое время потенциальной жертве поступает звонок уже якобы от имени сотрудников правоохранительных органов и Росфинмониторинга, которые начинают убеждать его в необходимости установить мобильное приложение банка, чтобы уберечь средства от мошенников», — объяснили в ведомстве.

Затем мошенники отправляют файл, после установки которого требуют приложить свою банковскую карту к NFC-модулю телефона якобы для смены цифрового кода. Таким образом на гаджете оказывается вредоносная программа, благодаря которой можно вывести средства.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме со льготными авиабилетами. Об этом сообщила компания «Аэрофлот».