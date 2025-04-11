В МВД раскрыли новую схему мошенников с домофоном

Телефонные мошенники разработали схему обмана под предлогом замены кода домофона или его поломки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
В МВД рассказали, что злоумышленник звонит россиянину под видом сотрудника управляющей компании. Он сообщает о смене кода домофона в подъезде и просит продиктовать пароль, который придет в сообщении. После передачи шифра диалог завершается.
«Но спустя некоторое время потенциальной жертве поступает звонок уже якобы от имени сотрудников правоохранительных органов и Росфинмониторинга, которые начинают убеждать его в необходимости установить мобильное приложение банка, чтобы уберечь средства от мошенников», — объяснили в ведомстве.
Затем мошенники отправляют файл, после установки которого требуют приложить свою банковскую карту к NFC-модулю телефона якобы для смены цифрового кода. Таким образом на гаджете оказывается вредоносная программа, благодаря которой можно вывести средства.
Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме со льготными авиабилетами. Об этом сообщила компания «Аэрофлот».