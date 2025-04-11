Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:04, 11 апреля 2025Интернет и СМИ

В МВД раскрыли новую схему мошенников с домофоном

МВД: Мошенники начали похищать деньги под предлогом замены кода домофона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Телефонные мошенники разработали схему обмана под предлогом замены кода домофона или его поломки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

В МВД рассказали, что злоумышленник звонит россиянину под видом сотрудника управляющей компании. Он сообщает о смене кода домофона в подъезде и просит продиктовать пароль, который придет в сообщении. После передачи шифра диалог завершается.

«Но спустя некоторое время потенциальной жертве поступает звонок уже якобы от имени сотрудников правоохранительных органов и Росфинмониторинга, которые начинают убеждать его в необходимости установить мобильное приложение банка, чтобы уберечь средства от мошенников», — объяснили в ведомстве.

Материалы по теме:
«Мы научились защищать наших клиентов» Зампред правления Сбербанка — о кибермошенничестве и киберграмотности
«Мы научились защищать наших клиентов»Зампред правления Сбербанка — о кибермошенничестве и киберграмотности
7 сентября 2021
Забудь его, забудь. Apple, Google и Microsoft хотят отказаться от паролей. Что заменит их в будущем?
Забудь его, забудь.Apple, Google и Microsoft хотят отказаться от паролей. Что заменит их в будущем?
26 июня 2022

Затем мошенники отправляют файл, после установки которого требуют приложить свою банковскую карту к NFC-модулю телефона якобы для смены цифрового кода. Таким образом на гаджете оказывается вредоносная программа, благодаря которой можно вывести средства.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме со льготными авиабилетами. Об этом сообщила компания «Аэрофлот».

    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил, что в России успешно решаются жилищные вопросы. Как обстоит ситуация на рынке недвижимости?

    Microsoft обновила дизайн Office впервые за 7 лет

    Известной юмористке удалили матку

    Назван способ выгодно уволиться работающему пенсионеру

    Части россиян пересчитают зимние платежи за свет

    В МВД раскрыли новую схему мошенников с домофоном

    В Госдуме предложили разрешить россиянам отказываться от таксиста-мигранта

    В США заявили о гибели главы филиала Siemens при падении вертолета в Гудзон

    Польский политолог рассказал о восстановлении экономических отношений ЕС с Россией

    Названо идеальное оружие против нового дрона ВСУ «Рамзай»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше