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22:24, 12 апреля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о необходимости привлекать женщин к службе в ВСУ

Замглавы ОП Палиса: В ВСУ должны служить все, в том числе женщины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

К службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) нужно привлекать всех, в том числе женщин. О такой необходимости заявил заместитель главы Офиса президента страны Игорь Палиса, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Мне кажется, нужно продумать определенный переходный период для того, чтобы у граждан было четкое понимание того, что служить должны все. Во-первых, это обязанность защиты государства, она определена в Конституции для граждан», — сказал Палиса.

В качестве примера замглавы ОП привел Израиль, где в армии наравне служат мужчины и женщины. Он отметил, что в ВСУ «есть куча разной работы».

Также Палиса предложил предусмотреть ограничение доступа неслуживших украинцев к ряду государственных услуг и возможностей. Одним из таких последствий он назвал невозможность трудоустройства на госслужбу.

Ранее командование сил беспилотных систем ВСУ объявило о создании женского подразделения БПЛА «Гарпии». Женщинам предлагается подготовка, денежное обеспечение и социальные гарантии, а также возможность перевода в подразделение действующих военнослужащих.

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