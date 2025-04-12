На Западе заявили о проигрыше Украины в войне на истощение

Аналитик Меркурис: Россия уже победила Украину в войне на истощение

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил о том, что Россия уже победила Украину в войне на истощение. Киев проигрывает и не может достичь паритета на поле боя, уверен эксперт.

По его словам, российская армия становится больше, в то время как численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) сокращается.

Меркурис напомнил, что недавно главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что ВС РФ выпускают по противнику 28 тысяч снарядов в день. Аналитик подсчитал, что в год Россия производит не менее 14 миллионов снарядов.

«Это намного больше любых теоретических оценок <…> Это невероятные цифры, и я не понимаю, почему об этом никто не говорит», — подчеркнул он.

В то же время ВСУ используют от четырех до десяти тысяч снарядов ежедневно, добавил эксперт. Когда закончатся одобренные администрацией предыдущего президента США Джо Байдена пакеты военных поставок, ситуация ухудшится. «Это война на истощение, и, думаю, самое время признать, что Украина ее проиграла», — заключил Меркурис.

Ранее британский аналитик рассказал, что поставки западного оружия на Украину, которые были утверждены еще при президентстве Байдена, закончатся к лету 2025 года.