Подростка в суши-баре в Ленинградской области ударили ножом из-за грязной одежды

Повар-мигрант ударил подростка ножом в суши-баре в Ленинградской области

Мигрант, работающий в суши-баре в 3-м микрорайоне Тихвина поваром, ударил ножом 17-летнего посетителя из-за того, что тот якобы пришел в заведение в грязной одежде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицию Тихвина об инциденте уведомили из больницы — медики заявили, что 11 апреля к ним поступил 17-летний учащийся техникума с колото-резаным ранением. Он обратился в больницу самостоятельно — пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

«По словам раненого, в суши-баре в доме 11 в 3-м микрорайоне Тихвина его ударил ножом повар заведения, который посчитал, что подросток пришел в неподобающе грязной одежде. Прибывшими полицейскими на месте происшествия задержан 27-летний гражданин центральноазиатского государства, работающий поваром», — отмечают в ведомстве.

Полиция возбудила уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан и помещен в изолятор.

Ранее следователи сообщили, что суд заключил под стражу 14-летнего подростка, обвиненного в расправе над ребенком на детской площадке в Дмитрове. Юноше предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. Он признал свою вину и раскаялся.

