Изрезавшего ребенка на детской площадке в Подмосковье подростка отправили в СИЗО

Суд арестовал юношу, изрезавшего ножом ребенка на детской площадке в Дмитрове

Начало событий в новости Предъявлено обвинение изрезавшему ребенка на детской площадке в Подмосковье подростку

Суд заключил под стражу 14-летнего подростка, обвиненного в расправе над ребенком на детской площадке в Дмитрове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковный главк Следственного комитета России.

Юноше предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. Он признал свою вину и раскаялся.

Об обнаружении десятилетнего мальчика с ножевым ранением на детской площадке стало известно 9 апреля. Прохожие сразу же вызвали скорую помощь, однако медикам спасти ребенка не удалось.

Подозреваемый в преступлении был задержан на станции Икша. До этого он ударил себя ножом и попытался выдать это за нападение потерпевшего.

