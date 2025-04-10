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11:25, 10 апреля 2025Силовые структуры

Предъявили обвинение изрезавшему ребенка ножом на детской площадке в Подмосковье подростку

В Московской области предъявили обвинение подростку, изрезавшему ребенка ножом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ГСУ СК России по Московской области

В Московской области предъявили обвинение подростку, изрезавшему ребенка ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.

По данным следствия, 14-летний обвиняемый, находясь возле жилого дома в поселке Некрасовский, напал на школьника с ножом. Мальчик получил ранения, несовместимые с жизнью.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и провели обыск по месту жительства обвиняемого. Назначены различные экспертизы, расследование продолжается.

Об обнаружении изрезанного ребенка на детской площадке стало известно 9 апреля. Прохожие сразу же вызвали скорую помощь, однако спасти потерпевшего не удалось.

Ранее сообщалось, что после расправы над 10-летним мальчиком подросток инсценировал нападение на себя.

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