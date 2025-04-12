Портрет Обамы в Белом доме заменили на картину с покушением на Трампа

В Белом доме заменили портрет Обамы на картину со сценой покушения на Трампа

В Белом доме заменили портрет экс-президента США Барака Обамы на картину со сценой покушения на действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом рассказал в соцсети X замглавы администрации Дэн Скавино.

На картине Трамп изображен с кровью на лице на фоне американского флага после того, как в него стреляли на митинге в июле 2024 года.

Изображение Обамы ранее находилось у подножья Главной лестницы Белого дома. Как уточнил пресс-секретарь Белого дома Харрисон Филдс, портрет экс-президента по-прежнему находится в зале для приемов на первом этаже здания.

Ранее стало известно, что Трамп остался недоволен своим портретом в Капитолии штата Колорадо. Американский лидер счел, что его изображение было сильно «искажено». Он призвал убрать картину и раскритиковал автора произведения Сару Бордман.

