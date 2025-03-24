Трамп оказался недоволен своим портретом в Капитолии Колорадо

Президент США Дональд Трамп остался недоволен своим портретом в Капитолии штата Колорадо. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер счел, что его изображение было сильно «искажено». Он призвал убрать картину и раскритиковал автора произведения Сару Бордман. Трамп заявил, что «она, должно быть, утратила свой талант с возрастом».

Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что президент России Владимир Путин передал Трампу портрет американского лидера от ведущего российского художника. Уиткофф подчеркнул, что Трамп был «по-настоящему тронут» подарком.