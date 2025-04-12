Раскрыта личность невозмутимо встретившего смерть от дрона российского бойца

Васильев: невозмутимо встретившего смерть от дрона военного звали Сергей Бекетов

Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев раскрыл личность российского бойца, невозмутимо встретившего смерть от дрона ВСУ. Он рассказал, что военного звали Сергей Бекетов.

Мужчина был родом из села Малореченское Алуштинского района и носил позывной Крым. В родном селе его с детства называли Фунтиком. Видео его гибели распространилось в конце марта — выполняя боевое задание под Часов Яром 22 марта, мужчина был ранен и упал с мотоцикла. Развернувшись к дрону, он прямо смотрел в камеру и, вероятно, улыбался.

Васильев предположил, что мужчина мог быть потомком архитектора Бекетова из Алушты. «Фамилия редкая для этого города, поэтому интересно было бы у местных краеведов уточнить, не являются ли они родственниками. От архитектора Бекетова осталось множество зданий в Крыму, Москве, Харькове», — рассказал эксперт.

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