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17:42, 12 апреля 2025Россия

Раскрыта личность невозмутимо встретившего смерть от дрона российского бойца

Васильев: невозмутимо встретившего смерть от дрона военного звали Сергей Бекетов
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Telegram-канал «Русский инженер»

Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев раскрыл личность российского бойца, невозмутимо встретившего смерть от дрона ВСУ. Он рассказал, что военного звали Сергей Бекетов.

Мужчина был родом из села Малореченское Алуштинского района и носил позывной Крым. В родном селе его с детства называли Фунтиком. Видео его гибели распространилось в конце марта — выполняя боевое задание под Часов Яром 22 марта, мужчина был ранен и упал с мотоцикла. Развернувшись к дрону, он прямо смотрел в камеру и, вероятно, улыбался.

Васильев предположил, что мужчина мог быть потомком архитектора Бекетова из Алушты. «Фамилия редкая для этого города, поэтому интересно было бы у местных краеведов уточнить, не являются ли они родственниками. От архитектора Бекетова осталось множество зданий в Крыму, Москве, Харькове», — рассказал эксперт.

Ранее россиянам напомнили о подробностях биографии летчика Алексея Зубрицкого, который был украинским летчиком и 8 апреля отправился на МКС.

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