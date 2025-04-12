Россиянам напомнили о летчике ВСУ Зубрицком, ставшем российским космонавтом

Россиянам напомнили о подробностях биографии летчика Алексея Зубрицкого, который был украинским летчиком и 8 апреля отправился на МКС. Его историю опубликовало издание Ura.ru.

Зубрицкий, пишет издание, родился в 1992 году в Запорожской области, был пилотом одной из украинских авиабригад. В 2014 году он получил российское гражданство, а после стал космонавтом. В качестве члена экипажа МКС в 2024 году перешедший на сторону России летчик прошел предполетную подготовку в США и странах ЕС, при этом не скрывая своей биографии.

Ura.ru также указало на то, что в XIX веке во Львове жил однофамилец Алексея — Денис Зубрицкий. Он автор мысли о едином русском народе от «Карпат до Камчатки» и считается отрицательным деятелем культуры в современной Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме рассказал о самом важном переживании России в урегулировании конфликта на Украине.