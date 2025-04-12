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02:39, 12 апреля 2025Экономика

Размер средней пенсии россиян в 2026 году оценили

Финансист Орлова оценила среднюю пенсию россиян в 2026 году в 25 тысяч рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Наталья Орлова в беседе с агентством «Прайм» оценила размер средней пенсии россиян в 2026 году. По ее словам, она составит порядка 25 тысяч рублей.

«Эта цель осуществима, так как создан хороший задел в 2024 году, когда было разморожено индексирование пенсий работающим пенсионерам и произведен перерасчет военным пенсионерам, таможенникам, пожарным», — отметила специалист.

Пенсию выше средней могут получить жители Москвы, Санкт-Петербурга, районов Крайнего Севера, поскольку зарплаты в этих регионах достаточно высокие, что влияет на размер пенсионных выплат.

Орлова добавила, что индексация пенсий будет проходить с опережением инфляции, это повысит уровень жизни российских пенсионеров.

Ранее стало известно, что правительство России постановило повысить зарплаты военным и сотрудникам некоторых органов власти с 1 октября 2025 года.

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