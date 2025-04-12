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02:14, 12 апреля 2025Россия

Военным и сотрудникам некоторых органов власти осенью повысят зарплату

Кабмин постановил повысить оклады военным и сотрудникам госслужб с 1 октября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Правительство России постановило повысить зарплаты военным и сотрудникам некоторых органов власти с 1 октября 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Оклады будут повышены в 1,045 раза для военных, служащих по контракту и по призыву, а также для служащих национальной гвардии РФ, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы.

Постановление распространяется на сотрудников органов принудительного исполнения, сотрудников противопожарной службы и таможни, на руководство федеральной фельдъегерской связи. Для выплаты довольствий средства будут выделены из федерального бюджета.

Ранее стало известно, что пяти категориям россиян в мае 2025 года увеличат пенсию.

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