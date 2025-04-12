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11:49, 12 апреля 2025Экономика

Ретейлеры России начали снижать цены на фоне укрепления курса рубля

ТАСС: Ретейлеры в РФ начали снижать цены на фоне укрепления курса рубля
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетКурс доллара:

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В России ретейлеры начали снижать цены на свою продукцию на фоне укрепления курса рубля. В этом убедился корреспондент ТАСС.

На сайте ЦУМа, в частности, появилось уведомление о снижении цен на 12 процентов. Причиной этого назвали укрепление национальной валюты к доллару.

Цены снизились и на Wildberries, где ценообразование определяют продавцы. Там, в частности, подешевели смартфоны, произведенные в Китае. «Wildberries фиксирует статистически значимое снижение цен на смартфоны китайских брендов, при этом в натуральном выражении их продажи за последние недели выросли почти на треть», — говорится в сообщении.

10 апреля официальный курс доллара, установленный Банком России, снизился более чем на рубль, составив 85,02 рубля. Эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин объяснил, что текущей стабильности рубля способствует то, что все еще ослабленный импорт может компенсировать вероятное сокращение экспорта, в результате чего сохраняется рыночный баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения.

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