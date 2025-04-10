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18:10, 10 апреля 2025Экономика

Официальный курс доллара упал более чем на рубль

Банк России понизил курс доллара до 85,02 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Официальный курс доллара, установленный Банком России 10 апреля, снизился более чем на рубль, составив 85,02 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Стоимость американской валюты упала на 1 рубль и 8 копеек, европейской — на 49 копеек, до 94,6 рубля. Курс юаня ЦБ понизил на 10 копеек, до 11,53 рубля.

Как отмечает эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин, текущей стабильности рубля способствует то, что все еще ослабленный импорт может компенсировать вероятное сокращение экспорта, в результате чего сохраняется рыночный баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения.

На фоне этого российский фондовый рынок, который накануне опускался ниже 2600 пунктов, в четверг после роста котировок по всему миру взлетал до 2801 пункта, отыгрывая падение последней недели. Ближе к концу торгового дня рост индекса Мосбиржи скорректировался до 2763 пунктов, но показатель все равно прибавлял более 4,2 процента.

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